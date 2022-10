Iran, sanzioni Ue a 11 persone e 4 enti per morte di Mahsa Amini

Milano, 17 ott. (askanews) – L’Unione europea ha imposto sanzioni a 11 persone e quattro enti ritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, per il “ruolo svolto nella morte di Mahsa Amini”, la donna curdo-iraniana deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia, e “nella risposta violenta alle recenti manifestazioni di piazza in Iran”.

Tra i “responsabili della morte di Mahsa Amini” finiti sotto sanzioni figurano “la polizia morale iraniana e due delle sue figure chiave, Mohammad Rostami e Hajahmad Mirzaei”.

Sotto sanzioni anche le “forze dell’ordine iraniane (Lef), nonché alcuni dei suoi capi locali, per il loro ruolo nella brutale repressione delle proteste”, così come “Issa Zarepour, il ministro iraniano delle Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, per la sua responsabilità nella chiusura di internet”.

Le misure imposte oggi prevedono il divieto di viaggio e un congelamento dei beni delle persone ed entità prese di mira, mentre ai cittadini e alle imprese dell’Ue è vietato mettere fondi a loro disposizione.

L’Iran ha bollato come “non costruttive e irrazionali” le sanzioni che l’Unione europea ha varato contro Teheran per la repressione delle proteste di piazza delle ultime settimane.

Afp 12.10

00.58

“Se l’Europa è pronta a cooperare in una posizione di rispetto reciproco, anche l’Iran è pronto a farlo, se verranno adottate politiche bilaterali, l’Iran mostrerà una reazione reciproca e proporzionata – ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani – questo vale per i diversi Paesi europei e questo vale anche per la posizione comune che l’Unione europea vuole adottare nei confronti dell’Iran. L’Iran deciderà e agirà immediatamente su queste decisioni e azioni”.

Un nuovo rapporto dell’ong Iran Human Rights (IHR), con sede a Oslo, riporta che più di 120 manifestanti sono stati uccisi nella repressione delle manifestazioni in Iran innescate il 16 settembre dalla morte dell’iraniana Mahsa Amini.