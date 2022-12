Iran: seconda esecuzione a causa delle proteste

Teheran, 12 dic. (Adnkronos) - L'Iran ha reso noto di aver giustiziato una seconda persona che era stata arrestata durante le proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini, detenuta per non aver indossato il velo in modo inappropriato. Majidreza Rahnavard, fa sapere l'agenzia di stampa ira...