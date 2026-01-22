Iran, Tajani: a favore pacchetto sanzioni contro autori repressione

Milano, 22 gen. (askanews) – “Vogliamo approvare già in occasione del prossimo consiglio Affari esteri a Bruxelles la settimana prossima un nuovo pacchetto di sanzioni, incisive ed efficaci, dirette contro chi ha ordinato i massacri e li ha eseguiti. Siamo a favore. Ne ho parlato a Strasburgo col ministro degli esteri tedesco, che sarà a Roma domani per il summit Italia-Germania” ma “voglio sottolinearlo in quest’aula: stiamo considerando con grande attenzione con i nostri partner anche la questione della designazione” di organizzazione terroristica “del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, una milizia che da sempre ha un ruolo di primo piano nella repressione interna e nelle attività di destabilizzazione regionale”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un’interrogazione sull’inserimento delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran nella lista delle organizzazioni terroristiche, presentata dal senatore Marco Lombardo (Azione).

“In conclusione: sì a una lista dei protagonisti della repressione per le sanzioni e stiamo valutando se inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche i pasdaran, sono due cose distinte, stiamo valutando ma sulla lista siamo a favore già l’abbiamo detto quindi nessun dubbio da questo punto di vista”, ha sottolineato Tajani.