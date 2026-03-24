Iran, Trump: buone possibilità di un accordo, fanno sul serio

Roma, 24 mar. (askanews) – Il presidente statunitense Donald Trump ha ripetuto il suo ottimismo sul fatto che un accordo con l’Iran possa essere siglato nonostante a Teheran abbiano smentito presunti negoziati con gli Usa. “Penso che ci sia una possibilita molto buona che finiremo per concludere un accordo. Quindi gli diamo cinque giorni e poi vedremo dove questo ci portera”, ha detto Trump parlando da Memphis, in Tennessee. “Stiamo avendo discussioni ottime”, ha dichiarato il leader Usa secondo cui l’Iran “vuole la pace” e le discussioni in corso “sono molto buone”.Stando all’inquilino della Casa Bianca “con l’Iran stiamonegoziando da molto tempo…. Ma questa volta fanno sul serio. Ed è solo grazie all’ottimo lavoro svolto dalle nostre forze armate che fanno sul serio. Vogliono un accordo, e speriamo di riuscirci” ha aggiunto.