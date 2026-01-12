Iran: Trump presidente arrogante, se attaccate vi daremo una lezione

Teheran, 12 gen. (askanews) – Durante un grande raduno pro-governativo a Teheran, il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha promesso che l’esercito iraniano impartirà al presidente degli Stati Uniti Donald Trump “una lezione indimenticabile” in caso di un altro attacco al Paese.

“Al delirante e arrogante presidente degli Stati Uniti dico questo: noi, popolo iraniano, ripetiamo le parole del nostro caro Haj Qassem (ex comandante delle operazioni esterne della Guardia Rivoluzionaria, Qassem Soleimani, ucciso in un attacco statunitense nel gennaio 2020) Trump, il giocatore compulsivo: noi siamo i vostri avversari”.

“Vi aspettiamo, siamo pronti ad affrontarvi. Venite a vedere come tutti i vostri beni nella regione saranno distrutti. Venite a vedere cosa accadrà alle basi, alle navi e alle forze americane”, ha aggiunto.

“Venite a bruciare così intensamente nel fuoco dei difensori dell’Iran, che questa diventi una lezione indimenticabile nella storia dei crudeli leader americani. Daremo una lezione a questi crudeli leader. Venite e comprendete le pesanti conseguenze che vi attendono quando la regione si incendierà”.

“Tu, Trump, sei delirante! Non credere alle bugie che ti vengono raccontate. Ti è stato detto che Mashhad era caduta, ma i seguaci dell’Imam Reza (l’ottavo Imam dello Sciismo, ndr) resistono e rispondono alle tue illusioni”, ha concluso.