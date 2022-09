Iran, una donna brucia il velo nel falò dopo la morte di Mahsa

Roma, 21 set. (askanews) – Acclamata dalla folla, una donna danza prima di gettare il suo velo nel fuoco in una strada a Sari, in Iran, in un video rimbalzato su internet. I manifestanti si sono radunati per la quinta serata consecutiva per protestare contro la morte di Mahsa Amini, 22 anni, arrestata dalla polizia di Teheran perché indossava il velo in modo “non adeguato”. La giovane donna è poi morta tre giorni dopo in seguito alle percosse ricevute.

Il video è stato rilanciato su Twitter da numerosissimi utenti fra cui Alireza Nader, un analista e attivista di origine iraniana.