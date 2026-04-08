Iran-Usa, cosa prevede la proposta di pace in 10 punti

Milano, 8 apr. (askanews) – Un cessate il fuoco di due settimane in cambio della riapertura dello Stretto di Hormuz e il via a negoziati per rendere la tregua con l’Iran una pace permanente. È l’accordo – arrivato grazie alla mediazione del Pakistan – annunciato da Donald Trump a poco più di un’ora dallo scadere dell’ultimatum con cui aveva minacciato “la distruzione di una intera civiltà”.Ma cosa prevede nei dettagli l’accordo? L’impianto è un piano di pace presentato da Teheran in 10 punti, “completamente accettato dagli Usa”, secondo quanto sostengono le autorità iraniane, mentre Trump lo ha definito “una base praticabile su cui negoziare”L’elenco dei dieci punti, pubblicato dai media statali iraniani, includerebbe anche una serie di condizioni che gli Stati Uniti hanno respinto in passato.

Tra queste la revoca di tutte le sanzioni contro l’Iran, il mantenimento del controllo iraniano sullo stretto di Hormuz, il ritiro delle forze armate Usa dal Medio Oriente, la garanzia che l’Iran e i suoi alleati non siano più attaccati, lo sblocco dei beni iraniani congelati e una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che renda vincolante qualsiasi accordo.Il piano consentirebbe all’Iran e all’Oman di applicare una tassa fino a 2 milioni di dollari per ogni nave in transito nello stretto che Teheran utilizzerebbe per la ricostruzione.