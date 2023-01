Iran: Usa, 'Teheran è il principale sponsor mondiale del terrorismo'

Washington, 19 gen.

(Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo degli Stati Uniti ha sottolineato che l'Iran "è il principale sponsor mondiale del terrorismo" e ha aggiunto che "non c'è disaccordo con gli alleati europei su questo punto", dopo che il Parlamento Europeo ha designato la Guardia rivoluzionaria iraniana come gruppo terroristico. "Non c'è esportatore di terrorismo internazionale più malvagio dell'Iran", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, aggiungendo che gli Stati Uniti e l'Ue "sono chiari sulla necessità di cooperare per affrontare le possibili minacce della Guardia rivoluzionaria".

"L'Europa, gli Stati Uniti e i paesi di tutto il mondo hanno prove molto vivide della letalità della Guardia rivoluzionaria e della sua ripugnante volontà di uccidere vite innocenti. Siamo impegnati a continuare a lavorare con l'Ue e altri alleati e partner di fronte a questa sfida", ha detto ancora Price, condannando gli avvertimenti dell'Iran sulla possibilità di designare i paesi europei e persino l'Ue come 'terroristi'. "Condanniamo le minacce e rispondiamo a quelle contro i cittadini statunitensi e i nostri partner – ha aggiunto – I paesi del mondo, compreso l'Iran, sanno perfettamente che prendiamo sul serio qualsiasi minaccia reale e che siamo pronti a rispondere, e a farlo con decisione, se necessario".