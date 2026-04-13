Iran, Von der Leyen: impatto guerra enorme,costa a Ue già 22 miliardi

Bruxelles, 13 apr. (askanews) – La guerra in Iran ha già avuto un impatto enorme sull’economia europea. A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che da Bruxelles ha parlato di oltre 22 miliardi di euro in più nella bolletta delle importazioni di combustibili fossili dall’inizio del conflitto.

Von der Leyen ha chiesto uno stretto coordinamento tra gli Stati membri per affrontare la crisi e ha ricordato che i negoziati restano bloccati nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.”Ancora una volta il Medio Oriente è stato travolto dalla guerra – ha detto Von Der Leyen – e queste ultime sei settimane ci hanno ricordato che la pace non può essere data per scontata.

Negli ultimi giorni sembrava aprirsi una pausa. È stato annunciato un cessate il fuoco. Lo avete visto tutti. Permettetemi di ringraziare il Pakistan per l’importante ruolo che ha svolto per arrivare fin qui, ma sappiamo anche che i negoziati si sono ora fermati e dobbiamo vedere come andranno le cose”.”Dall’inizio del conflitto – ha proseguito – ,44 giorni fa, la nostra bolletta per le importazioni di combustibili fossili è aumentata di oltre 22 miliardi di euro: 44 giorni, 22 miliardi di euro, senza una sola molecola di energia in più. Questo mostra l’enorme impatto che questa crisi ha sulla nostra economia”.”Prima di tutto, è importante avere un coordinamento solido tra gli Stati membri. Perché abbiamo imparato in ogni crisi che l’unità è la nostra forza”, ha concluso la presidente della Commissione.