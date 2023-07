Iraq: assalto ambasciata Svezia, Tajani, 'continuare dialogo interreligioso'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Solidale con la Svezia per l'incendio alla sua Ambasciata a Baghdad. Bruciare testi sacri, Vangelo, Corano o Torah, è un atto di violenza contro Dio e i credenti. Continuiamo ad impegnarci per il dialogo interreligioso. Un esempio è la Casa della ...

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Solidale con la Svezia per l'incendio alla sua Ambasciata a Baghdad. Bruciare testi sacri, Vangelo, Corano o Torah, è un atto di violenza contro Dio e i credenti. Continuiamo ad impegnarci per il dialogo interreligioso. Un esempio è la Casa della Famiglia abramitica ad AbuDhabi". Così, su twitter, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito alle proteste per il rogo del Corano e all'assalto all'ambasciata svedese nella capitale irachena.