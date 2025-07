Iraq, i pellegrini verso Karbala con temperature di 51 gradi

Milano, 29 lug. (askanews) – In un caldo soffocante, i pellegrini musulmani sciiti attraversano Bassora per raggiungere Karbala, in vista dell’Arbaeen, il 40° giorno dopo l’Ashura, che commemora l’assassinio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto, avvenuto nel VII secolo. Le temperature hanno raggiunto i 51 gradi all’ombra a Baghdad e in diverse province meridionali dell’Iraq, ha dichiarato lunedì il servizio meteorologico, in una nuova ondata di calore che sta colpendo il Paese duramente colpito dagli effetti del cambiamento climatico.