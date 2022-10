Iraq, la cerimonia di insediamento del nuovo presidente

Milano, 17 ott. (askanews) – Il nuovo presidente dell’Iraq, Abdullatif Rashid, ha assunto oggi formalmente l’incarico, auspicando nel corso della cerimonia di insediamento che si arrivi in tempi rapidi a dare vita a un governo, dopo più di un anno dalle elezioni.

Rashid, 78 anni, è stato eletto dal Parlamento iracheno giovedì scorso e ha subito affidato l’incarico di premier a Mohammed Shia al Sudani, il candidato del principale blocco parlamentare, che dovrà formare il nuovo governo entro 30 giorni.

“Ci auguriamo che il nuovo governo nasca in tempi rapidi e che sia forte, capace e unito per rispondere alle ambizioni del popolo in materia di sicurezza, stabilità e servizi”, ha detto Rashid durante la cerimonia al palazzo presidenziale, riportata dai media iracheni. Quindi il presidente ha aggiunto: “Mi adopererò per colmare il divario tra i partiti politici e sostenere i loro colloqui per raggiungere tale obiettivo”.