Iraq, scoperto primo caso di trifallia

I medici di Duhok, in Iraq, hanno notificato alla comunità scientifica l’individuazione del primo e unico caso di trifallia: un simile fenomeno, infatti, non era mai esistito né era mai stato registrato nel mondo.

Nel 2020, un bambino è nato con tre peni: la scoperta è avvenuta nel momento in cui i genitori del piccolo lo hanno portato in ospedale per sottoporre a controllo medico un gonfiore sviluppato allo scroto. Dopo aver effettuato svariate indagini, il personale medico di Duhok si è trovato in presenza del primo e unico caso di trifallia.

Il neonato, allora, è stato sottoposto a un intervento chirurgico finalizzato all’asportazione dei due peni senza uretra che causavano il “gonfiore” notato dai genitori.

In seguito, i medici hanno condotto ulteriori analisi sul bambino in seguito alle quali è stato possibile affermare che il piccolo non è stato esposto all’assunzione di farmaci durante il periodo di gestazione né possiede una storia clinica familiare costellata di anomalie genetiche.

Il neonato è stato visitato a distanza di un anno dall’intervento, avvenuto nel 2020, e gode attualmente di ottima salute.

La notizia è apparsa sull’International Journal of Surgery Case Reports ha riportato che, secondo le statistiche sinora sviluppate, un bambino su cinque/sei milioni di bambini nasce con più di un pene. In totale, sono circa cento i casi di difallia verificati in contesto internazionale mentre la vicenda relativa al bimbo iracheno ne attesta il primato in relazione alla cosiddetta trifallia.