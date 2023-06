Iren, Dal Fabbro: "Azienda solida che lavorerà in continuità"

Iren, Dal Fabbro: "Azienda solida che lavorerà in continuit&agrav...

Iren, Dal Fabbro: "Azienda solida che lavorerà in continuit&agrav...

Reggio Emilia, 14 giu. (Adnkronos) - “Noi stiamo lavorando in continuità quindi non c'è nessun tipo di ripercussione diretta o indiretta”. Così Luca Dal Fabbro, presidente Iren, dopo le dimissioni di Gianni Vittorio Armani da consigliere, amministratore delegat...

Reggio Emilia, 14 giu. (Adnkronos) – “Noi stiamo lavorando in continuità quindi non c'è nessun tipo di ripercussione diretta o indiretta”. Così Luca Dal Fabbro, presidente Iren, dopo le dimissioni di Gianni Vittorio Armani da consigliere, amministratore delegato e direttore generale dell'azienda (per lui prossimo passaggio ad Enel).

“I fatti parlano da soli: oggi stiamo inaugurando un impianto importantissimo, nei prossimi giorni annunceremo altre operazioni, quindi il piano industriale sta andando avanti come da programma. Le deleghe sono state distribuite tra presidente e vicepresidente. L'azienda è molto solida, molto strutturata, ha un management forte, anche espressione di questo territorio, quindi siamo molto sereni. Azienda solida, piano industriale robusto. Andiamo avanti con la direzione che abbiamo sempre definito e che peraltro ci sta dando grandi soddisfazioni sia finanziarie che di business”, conclude Dal Fabbro.