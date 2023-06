Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato il sesso del primo figlio, frutto dell’amore che la lega a Christian Galletta. I due diventeranno genitori di un maschietto o di una femminuccia?

Soltanto qualche giorno fa, Irene Capuano annunciava ai fan di essere in attesa del primo figlio da Christian Galletta. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché scelta di Luigi Mastroianni, ha svelato anche il sesso del bebè che porta in grembo. Ovviamente, il gender reveal è stato condiviso sui social.

Irene e il compagno Christian, insieme dal 2020, diventeranno genitori di un bel maschietto. Davanti a parenti e amici, la Capuano e Galletta hanno scoperto il sesso del bebè. Lui, neanche a dirlo, ha gioito. La futura mamma, via social, ha ammesso:

“Il sesso si sapeva dal 1° giugno, ma dovevamo partire per la Sardegna e abbiamo rimandato la festa di un bel po’. Christian non resisteva più, mi diceva di aprire le mail, ma non volevo rovinarmi l’emozione dal momento che avevamo organizzato questo gender reveal con parenti e amici”.