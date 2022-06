Irene Grandi è tornata single: il matrimonio con Lorenzo Doni è finito dopo soli 4 anni di amore.

Secondo matrimonio naufragato per Irene Grandi. La cantante, nel corso di una lunga intervista, ha ammesso di essere tornata single. Il legame con il marito Lorenzo Doni, sposato nel 2018, è finito nel periodo della pandemia.

Irene Grandi è tornata single

Nel 2018, con un bellissimo matrimonio celebrato ad Oristano, precisamente nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, Irene Grandi ha sposato il compagno Lorenzo Doni. Di professione avvocato e istruttore di golf, l’uomo era al suo fianco dal 2015. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma a distanza di quattro anni dal “sì” è arrivato l’addio. Ad annunciarlo è stata la stessa Irene, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La cantante ha ammesso:

“È difficile oggi capire cosa sia l’amore. Io non lo so ma continuo a cantarlo perché è l’unico modo in cui riesco ad avvicinarmici davvero”.

L’annuncio di Irene Grandi

La Grandi ha dichiarato:

“Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro. Mi ero sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per ‘calmare’ certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica. Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito“.

Irene è tornata single proprio durante la pandemia. Non è entrata nei dettagli della rottura, ma sembra che le cause abbiano a che fare con il suo “sano egoismo“.

Irene Grandi: è il secondo matrimonio che arriva al capolinea

Per Irene, il matrimonio con Lorenzo Doni è il secondo che arriva al capolinea. Le prime nozze, avvenute con Alessandro Carotti nel 2003, sono naufragate nel 2010. La Grandi non ha mai avuto figli e ha sottolineato che nella sua vita la musica ha sempre avuto il primo posto, anche se questo non ha mai penalizzato la sua idea di famiglia.

A suo dire, il problema delle coppie di oggi è un altro: