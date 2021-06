Irene Grandi pronta per il tour: “Un repertorio blues rivisitato”

Macerata, 21 giu. (askanews) – La musica torna live. Ripartono i concerti di Irene Grandi per il tour “Io In Blues”. Un viaggio nel passato, riarrangiato con tocco di blues, portando con sé i suoi musicisti di sempre. Racconta l’artista ad askanews:

“Quest’estate abbiamo un progetto speciale. Farò un repertorio blues rivisitato dalla mia sensibilità, poiché ho scelto un periodo molto ampio, dagli anni Sessanta agli anni Novanta, canzoni che mi hanno formato, che mi hanno dato tanta ispirazioni sia a livello vocale che a livello musicale”.

Dalla musica parte un messaggio di ripartenza per l’intero Paese: “Dalla musica viene un grande invito a tutti quanti a ricominciare a uscire, ad avere quelle belle serate in cui si condividono esperienze ed emozioni attraverso la musica, il teatro, l’arte. Vi aspettiamo con tanta emozione, tanta voglia di rivedere tutti quanti, perché la musica ci ha salvato o comunque curato da tanti malesseri. È il momento di ricurarsi per una volta di nuovo tutti insieme”.

I live di Irene Grandi sono iniziati da Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore di Macerata, nello splendido scenario dello Sferisterio.

“Musicultura è un posto anche simbolico dove si fa musica da tanti anni e dove si promuove la musica e le novità della musica”.

Con omaggio, immancabile, a Pino Daniele: “Un ricordo a Pino Daniele, qui a Macerata, in questo magnifico Teatro dove 20 anni registrò un suo disco live. Lo ricorderò con la nostra canzone Se mi vuoi”.