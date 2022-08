Irina Shayk in vacanza con l’ex Bradley Cooper: ritorno di fiamma?

Irina Shayk in vacanza con l'ex compagno Bradley Cooper: ritorno di fiamma in corso?

Irina Shayk e Bradley Cooper sono in vacanza insieme alle Bahamas. Nessun paparazzo li ha pizzicati fianco a fianco, ma è stata la stessa modella a condividere su Instagram alcuni scatti in compagnia dell’ex compagno e padre di sua figlia.

Si può parlare di ritorno di fiamma?

Irina Shayk e Bradley Cooper: vacanza insieme alle Bahamas

Vacanza insieme per Irina Shayk e Bradley Cooper. I due ex hanno scelto di trascorrere qualche giorno di completo relax alle Bahamas. A rendere pubblica la strana fuga è stata la stessa modella, tramite il suo profilo Instagram. Lei e l’attore appaiono sorridenti, estremamente rilassati e soprattutto complici. In una delle immagini, Irina e Bradley sono l’una accanto all’altro, felici come non mai.

In un’altra fotografia si vedono solo i loro piedi, mentre in un’altra ancora la Shayk è stata immortalata distesa al centro di un grandissimo cuore disegnato sulla sabbia.

Irina e Bradley: ritorno di fiamma in corso?

Tra la Shayk e Cooper c’è un ritorno di fiamma in corso? Non possiamo esserne certi, anche perché potrebbero aver deciso di condividere la vacanza per il bene della piccola Lea De Seine.

Irina e Bradley sono stati una coppia per quattro anni e si sono lasciati nel 2019. Le foto condivise dalla modella testimoniano che tra loro, che sia per amicizia o amore, è tornato il sereno.

Bradley Cooper: il flirt con Huma Abedin

Mentre Bradley si sta godendo il soggiorno alle Bahamas con Irina, il gossip inglese continua a sostenere che l’attore abbia un flirt con Huma Abedin, ex consigliera di Hilary Clinton.

I due sarebbero stati presentati dall’amica comune Anna Wintour e avrebbero una love story segreta dal mese di luglio. “Si stanno frequentando, ma non è ancora una cosa avviata a tutta velocità“, si legge su People.