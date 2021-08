Irlanda, 20enne muore in un incidente nel giorno del suo matrimonio: arrestato un minorenne che guidava l'auto su cui la vittima andava a sposarsi

Una terribile storia arriva dall’Irlanda, dove un 20enne muore in un incidente nel giorno del suo matrimonio e dove la polizia, per quella spaventosa vicenda, ha arrestato un minorenne “reo” di aver cagionato il botto fatale. A perdere la vita a soli 20 anni e nel giorno in cui avrebbe dovuto toccare il culmine della felicità e coronare il suo sogno d’amore, sabato 21 agosto scorso, è stato Myles ‘Miley’ Harty.

Secondo una accurata ricostruzione sul Sun, il giovane stava viaggiando come passeggero di una vettura che percorreva la M6, nella contea di Limerick. Ad un certo punto la vettura si è schiantata contro un palo e Myles è morto in quel tremendo impatto.

Muore nel giorno del suo matrimonio: il destino crudele del 20enne Myles

Dopo il suo tempestivo arrivo assieme ai soccorsi la polizia è riuscita ad individuare il conducente della vettura che si era schiantata contro il palo e che stava portando Myles a sposarsi: sarebbe un minorenne, che è stato indagato ed arrestato.

Con loro viaggiava una terza persona, un amico dello sposo, per cui si era reso necessario il trasporto in ospedale anche se le sue condizioni non sarebbero gravi. Quello che è stato grave ed orribile è il fatto che la promessa sposa di Myles, Kate Quilligan, sia dovuta passare dal fidanzamento alla vedovanza senza transitare per neanche un giorno di matrimonio.

Myles muore nel giorno del suo matrimonio: le strazianti parole della promessa sposa

Ha detto la ragazza al Sun nel ripercorrere una tragedia che anche nella vicina Scozia ha avuto dei precedenti simili: “Avremmo dovuto celebrare il giorno più bello della nostra vita in quella chiesa, ma invece è il peggiore. Ti amerò per sempre. Saremo sempre io e te, qualunque cosa accada. Ti amo incondizionatamente mio gigante buono, non te lo meritavi”. E i congiunti e gli affetti di Myles sono sconvolti dall’epilogo tragico di quella che doveva essere una giornata di gioa

Sale in auto e muore nel giorno del suo matrimonio: congiunti ed amici sconvolti

La maggior parte di loro il giorno della tragedia era in attesa dell’arrivo dello sposo fuori dalla chiesa di San Munchin ed ha dovuto vedere una pattuglia della polizia arrivare ed annunciare l’impensabile. Dal canto suo il parroco di Askeaton, Fra Sean O’Longaigdove, ha detto: “È molto triste per le famiglie, ora stanno passando da un matrimonio a un funerale. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti loro, naturalmente. Conoscevamo bene Myles. Si sarebbe dovuto sposare oggi a Limerick, sì, la famiglia deve essere a pezzi”.