Irlanda, Catherine Connolly nuovo presidente: "Sarò inclusiva"

Dublino, 27 ott. (askanews) – “Sarò un presidente che ascolta, che riflette e che parla quando è necessario, una voce per la pace, una voce che si basa sulla nostra politica di neutralità, una voce che esprime la minaccia esistenziale posta dal cambiamento climatico e una voce che riconosce l’enorme lavoro svolto, in lungo e in largo, per il Paese, e dobbiamo riconoscerlo e garantire che disponga di risorse adeguate”, ha dichiarato nel suo primo discorso da presidente di Irlanda Catherine Connolly.

Candidata indipendente, con il sostegno di un’ampia base di partiti e politici di sinistra, pacifista e molto amata dai giovani, Connolly ha stravinto nella presidenziali che si sono svolte nel fine settimana nel Paese.

La 68enne ha ottenuto oltre il 63% dei voti, battendo la sua avversaria centrista Heather Humphreys con il 29,5%. Una vittoria la sua rovinata solo dal numero record di schede nulle: quasi il 13%. Bassa l’affluenza, che si è attestata al 40% circa. Avvocatessa, parlamentare, aperta critica sia degli Stati Uniti che dell’Unione Europea, pro-Pal, è la terza donna a ricoprire la carica di presidente, all’inizio della campagna non era data favorita.

“A tutti coloro che hanno votato per me, dico grazie mille – ha dichiarato dopo il risultato – sarà un privilegio assoluto servirvi. E a coloro che non hanno votato per me e a chi ha rovinato il voto, lasciatemelo dire, sarò un presidente inclusivo che ascolterà tutti voi. Non farò alcuna distinzione in base ai voti”.

Connolly inizierà il suo mandato di sette anni il mese prossimo, succede all’84enne Michael Higgins, in carica dal 2011.