Irpinia, cade dalla finestra mentre pulisce i vetri: morta una donna di 50 anni

Tragedia in Irpinia, una donna è morta dopo essere precipitata da una finestra, mentre stava pulendo i vetri: in corso gli accertamenti sulla salma

Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 19 novembre, a Solofra, in provincia di Avellino. La signora trovata morta aveva 50 anni e si sarebbe dovuta sposare nei prossimi giorni.

Irpinia, donna morta dopo essere precipitata da una finestra: la dinamica dell’incidente

La donna si stava occupando della pulizia dei vetri nell’appartamento della sorella, in una palazzina di via Nuova Scorza a Solofra, provincia di Avellino, quando si è sporta troppo dalla finestra ed è caduta. La donna è morta sul colpo. La dinamica dell’incidente è davvero simile a quella che ha visto coinvolto Ernesto Zalla, l’anziano signore deceduto a Trento in circostanze davvero simili.

Irpinia, donna morta dopo essere precipitata da una finestra: il decesso

Inutile il tempestivo arrivo dei soccorsi. Per la cinquantenne che si sarebbe dovuta sposare da qui a pochi giorni, non c’era già più nulla da fare. Troppo violento l’impatto dopo la caduta arrivata da oltre dieci metri di altezza.

Irpinia, donna morta dopo essere precipitata da una finestra: gli accertamenti

Su disposizione delle autorità giudiziarie la salma è stata trasportata presso l’ospedale locale per tutti gli accertamenti del caso sulla salma.