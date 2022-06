“Irréductible”, esce il remake francese di “Quo Vado” di Zalone

Roma, 21 giu. (askanews) – Si è tenuta a Parigi alla presenza di tutto il cast francese e di numerose personalità della città la première di “Irréductible”, remake francese del campione di incassi “Quo Vado” di Checco Zalone, diretto e interpretato dal comico e attore francese Jerome Commandeur.

“Mi è piaciuto tantissimo il viaggio dell’eroe, l’umore, la fantasia, la poesia di Checco, che per me è uno dei più grandi umoristi della commedia italiana al cinema e pure sul palco”, ha commentato il protagonista del film.

Il film – prodotto da Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi per Medset (filiale francesce di Taodue film – Mediaset Group) con SND – ha già vinto il prestigioso Grand Prix della 25s/a edizione del Festival International du Film de Comédie de l Alpe d Huez lo scorso gennaio. Si preannuncia un titolo di successo anche in Francia, dove uscira ufficialmente in più di 600 sale dal 29 giugno.

“Dopo un risultato così importante di Zalone in Italia, un film che ha fatto più di 50 milioni e tutto il mondo lo richiedeva, Camilla è stata bravissima perché in Francia abbiamo aperto un’altra società, è il secondo film che facciamo, ed è credo già un successo annunciato perché ha vinto premi e c’è una grandissima attesa”.

“La grande fortuna è stata quella di avere trovato un attore, regista e scrittore come Jerome Commandeur, è stato straordinario innanzitutto perché ha delle origini italiane, per cui lui naturalmente ha saputo interpretare e leggere il film di Checco nella maniera migliore”, ha commentato Camilla Nesbitt.