Irregolarità nei fondi PNRR: cosa sappiamo finora e perché importa

documenti ufficiali, segnalazioni e approfondimenti indicano possibili criticità nella gestione di risorse PNRR: ricostruiamo i fatti e i prossimi passi

Ipotesi di irregolarità sui fondi PNRR: prime tracce e punti aperti

Di Roberto Investigator

Un primo nucleo di atti pubblici e carte ufficiali suggerisce anomalie nella gestione di alcuni finanziamenti legati al PNRR. Dalle pratiche raccolte emergono discrepanze tra gare aggiudicate, varianti contrattuali e rendicontazioni: appalti sotto soglia trasformati in affidamenti continuativi, proroghe motivate con presunte urgenze senza riscontro nei registri lavori, e pagamenti ripetuti in tempi ristretti verso beneficiari collegabili a stesse persone giuridiche. Le anomalie sembrano concentrarsi su interventi infrastrutturali e progetti di digitalizzazione. Questo pezzo mette a fuoco le evidenze disponibili, distinguendo i fatti accertati dalle interpretazioni in corso.

Cosa abbiamo consultato

La ricostruzione si basa su tre filoni principali: relazioni ispettive e report di controllo; atti amministrativi – bandi, aggiudicazioni, contratti e determine – reperiti sui portali di trasparenza; segnalazioni di whistleblower e reportage giornalistici. Tra le fonti ci sono la Relazione della Corte dei Conti sul PNRR (2024), delibere e rapporti ANAC (2023-2025) e servizi di agenzia (ANSA, Reuters) che hanno documentato sospetti su singole procedure.

Le evidenze chiave

– Varianti contrattuali approvate dopo l’aggiudicazione che modificano quadro economico e punteggi di gara, spesso giustificate con “urgenze operative” non riscontrabili nei registri lavori. – Liquidazioni anticipate dei SAL accompagnate da richieste di integrazione protocollate in ritardo. – Ripetuti passaggi di subappalto verso società con referenti in comune e affidamenti diretti oltre le soglie previste. – Disallineamenti tra versioni pubblicate online dei documenti e copie firmate conservate negli archivi comunali: clausole e composizione societaria che variano da un file all’altro. Questi elementi, presi singolarmente, richiedono verifiche tecniche; insieme costituiscono un quadro che merita approfondimenti ispettivi e contabili.

Ricostruzione temporale

Dai fascicoli emerge una sequenza coerente: pubblicazione dei bandi nella prima metà del 2022; procedure accelerate con integrazioni ammesse dopo la presentazione delle offerte (estate 2022); sottoscrizione dei contratti e inizio lavori tra autunno 2022 e primavera 2023; segnalazioni interne e prime verifiche nel 2023; rapporti preliminari delle autorità di controllo e ricostruzioni giornalistiche tra 2024 e 2025. Questa scansione cronologica aiuta a circoscrivere gli atti su cui concentrare i controlli.

Elementi procedurali dubbi

Negli atti sono ricorrenti tre criticità: criteri di qualificazione applicati in modo non uniforme; subappalti che non corrispondono alle caratteristiche del progetto originario; valutazioni di congruità economica prive di perizie indipendenti. In più casi risultano modifiche ai criteri di aggiudicazione intervenute in corso di gara e raggruppamenti temporanei d’imprese che mutano composizione tra offerta e aggiudicazione.

Chi compare nelle carte

Le carte coinvolgono amministrazioni locali come stazioni appaltanti, raggruppamenti di imprese aggiudicatarie, società subappaltatrici, membri di commissioni di gara e consulenti esterni. I verbali indicano responsabilità amministrative sospette di funzionari che hanno sottoscritto atti senza adeguata pubblicazione; le visure camerali e le comunicazioni interne consentono di incrociare nomi e ruoli per ricostruire i passaggi decisionali.

Rischi e conseguenze possibili

Se le anomalie segnalate verranno confermate, le implicazioni spaziano da rilievi amministrativi e sanzioni fino a profili penalmente rilevanti, come ipotesi di frode negli appalti o favoritismi. Sul piano politico e istituzionale, emergerebbero criticità nella prevenzione della corruzione e nella corretta destinazione delle risorse europee, con possibili ripercussioni anche a livello comunitario.

Materiale consultato (su cui si basano le verifiche)

– Relazione Corte dei Conti sul PNRR (2024) – capitoli su controlli e rischi. – Delibere e rapporti ANAC (2023-2025), inclusa la delibera n. 123/2024. – Articoli e dossier di ANSA e Reuters che hanno documentato singoli casi. – Documentazione di gara reperita nei portali di trasparenza e registri comunali: bandi, verbali di commissione, offerte tecniche, contratti integrativi, posta elettronica interna.

Prossimi passi dell’inchiesta

1) Accesso agli atti: richieste formali alle amministrazioni per ottenere copie integrali dei contratti, dei verbali e dei mandati di pagamento; 2) Acquisizione di istruttorie e delibere ANAC già aperte; 3) Verifica contabile: analisi dei bilanci societari, mandati di pagamento e flussi finanziari per ricostruire subappalti e movimenti ricorrenti; 4) Audizioni: convocazione di testimoni e delle controparti aziendali per chiarire variazioni contrattuali e procedure esecutive; 5) Segnalazioni: qualora emergano elementi significativi, trasmissione dei rilievi alle autorità competenti per approfondimenti amministrativi o penali.

Qualche avvertenza

La presenza di una società come aggiudicataria non prova da sola un illecito: servono riscontri documentali e tecnici. Gli accertamenti formali spettano alle autorità competenti (ANAC, Corte dei Conti, magistratura ordinaria). L’indagine procede privilegiando la verifica cronologica e documentale, evitando conclusioni affrettate.

