Home > Askanews > Irruzione degli ambientalisti all'assemblea degli azionisti Shell Irruzione degli ambientalisti all'assemblea degli azionisti Shell

Milano, 23 mag. (askanews) -“Hit the road, Jack” diventa “Go to hell, Shell”, vai al diavolo Shell. Canti e tafferugli all’assemblea degli azionisti della Shell a Londra, dove decine di attivisti ambientalisti hanno fatto irruzione interrompendo l’incontro e denunciando la responsabilità del colosso petrolifero britannico per la crisi climatica, prima di essere evacuati dalla sicurezza. Come i suoi competitor, Shell ha registrato un forte aumento dei profitti del primo trimestre sulla ripresa dei prezzi del petrolio.

Milano, 23 mag. (askanews) -"Hit the road, Jack" diventa "Go to hell, Shell", vai al diavolo Shell. Canti e tafferugli all'assemblea degli azionisti della Shell a Londra, dove decine di attivisti ambientalisti hanno fatto irruzione interrompendo l'incontro e denunciando la responsabilità del colo...