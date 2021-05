Isabella De Bernardi, morta la ragazza hippy del film di Verdone “Un sacco bello”

Isabella De Bernardi è morta dopo una lunga malattia: nel 1980, l’attrice ha interpretato la celebre hippy di “Un sacco bello”, film di Carlo Verdone.

Morta Isabella De Bernardi, la hippy di “Un sacco bello”

La donna è diventata famosa interpretando il ruolo della hippy adolescente Fiorenza nel film del 1980 Un sacco bello, diretto da Carlo Verdone. La pellicola consacrò nel mondo del cinema una nuova versione della comicità italiana della quale Verdone è stato una delle principali icone.

Isabella De Bernardi, figlia dello sceneggiatore Piero De Bernardi, era nata il 12 luglio 1963 a Roma: nonostante fosse cresciuta, poi, a Milano, la donna non perse mai la tipica inflessione romana che ne contraddistinse sempre il carattere e l’indole vivace e solare.

Dopo una breve parentesi nel cinema vissuta negli anni ’80 del secolo scorso, Isabella De Bernardi preferì dedicarsi alla sua vera passione nutrita nei confronti della grafica e del disegno. Con il trascorrere del tempo, infatti, la donna è stata nominata direttrice artistica dell’agenzia Young & Rubicam, realizzando il suo sogno.

Morta Isabella De Bernardi,il ricordo di Carlo Verdone

La notizia dell’improvvisa scomparsa di Isabella De Bernardi è stata commentata da Carlo Verdone con un post su Facebook.

L’attore e regista italiano, infatti, ha ricordato l’amica con le seguenti parole: “Mi sono un po’ stancato di fare necrologi, devo essere sincero. Oggi mentre giravo mi hanno avvertito che Isabella De Bernardi purtroppo non c’è più. E allora io ve lo volevo dire anche se qualcuno già lo saprà dai giornali. Resterà per me una cara amica, un’attrice che mi ha esaltato una sequenza importante, una persona che resterà nell’immaginario collettivo per quella battuta: “Attenta fascio, che io a mi padre gli ho già sputato in faccia, attento”. Ti mando un bacio enorme, Isabella. Enorme”.

Morta Isabella De Bernardi, la carriera di attrice

Isabella De Bernardi ha recitato per e al fianco di Carlo Verdone non soltanto in Un sacco bello del 1980 ma anche in Borotalco del 1982 e in Il bambino e il poliziotto del 1989. Sempre negli anni ’80, inoltre, la donna ha collaborato con Alberto Sordi nel Marchese del Grillo del 1981 e in Io so che tu sai che io so del 1982.

Infine, l’attrice prese anche parte a una delle prime serie televisive di lunga durata, nota come I ragazzi della III C.