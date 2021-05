Isabella Ricci: ecco che lavoro fa l’elegantissima dama di Uomini e Donne

Tutto su Isabella Ricci, una delle dame del parterre senior di Uomini e Donne più amate del momento

Una delle dame più apprezzate degli ultimi tempi a Uomini e Donne è senza dubbio l’elegantissima Isabella Ricci. Alta, regale e molto decisa in fatto di uomini, ha infatti ammaliato molti corteggiatori, ma anche il pubblico a casa. Da dove viene, dove vive e che lavora fa solo alcune delle curiosità che tutti vorrebbero scoprire.

Del resto, alcune voci di corridoio affermano che Isabella possa diventare presto una star del programma, andando addirittura a sostituire l’inossidabile Gemma Galgani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eleganza di Isabella Ricci 💙 (@leleganzadisabellaricci)

Isabella Ricci: tutto sulla dama

Isabella Ricci vive a Ravenna, ma è originaria di Roma, come si intuisce chiaramente dal suo accento.

Per lei la Capitale è del resto una città molto importante, dal momento che vi ha trascorso parecchi anni della sua vita. Nata nel 1956, la dama di Uomini e Donne si è laureata in Filosofia alla Sapienza, per poi specializzarsi in Archivistica e Bibliotecaria. È dunque sicuramente molto colta, oltre a essere una bellissima signora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eleganza di Isabella Ricci 💙 (@leleganzadisabellaricci)

Dopo il trasferimento nella città emiliana, Isabella ha creato un’azienda che si occupa di cibo, attrezzature e strumenti per gli animali, che si chiama Pet Village. Quella della donna è dunque una vita molto attiva, dove forse manca solo l’amore. Riuscirà a trovarlo nel popolare dating show mariano?