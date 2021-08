Isabella Ricci ieri e oggi: la foto di quando lavorava come modella

Isabella Ricci ha postato sui social alcune foto del suo passato da modella e ha fatto il pieno di like.

A uomini e Donne Isabella Ricci è senza dubbio una delle dame del trono Over che hanno saputo maggiormente conquistare il pubblico grazie al proprio fascino e alla propria bellezza. Sui social ha postato una foto del suo passato, quando era ancora una giovanissima modella.

Isabella Ricci ieri e oggi: le foto da modella

Ancora oggi Isabella Ricci è una donna affascinante e bellissima e da ragazza, senza ombra di dubbio, era davvero stupenda: lei stessa ha ammesso di aver lavorato per un lungo periodo come modella e sui social ha postato alcune delle immagini in cui la si vede da giovanissima, quando faceva questo mestiere. La foto in questione ha fatto il pieno di like e in tanti hanno elogiato la bellezza di Isabella Ricci.

Isabella Ricci a Uomini e Donne

Ancora non è chiaro se Isabella Ricci tornerà a Uomini e Donne nella stagione 2021/2022, ma senza dubbio molti dei suoi fan sperano di vederla presto e ancora all’interno del programma.

Per il momento è stata confermata la presenza della “rivale” di Isabella, la dama torinese Gemma Galgani, volto storico dello show. Come lei saranno presenti come sempre gli opinionisti fissi del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari, anche se per diverso tempo si è vociferato che i due fossero intenzionati a dire addio allo show.

Isabella Ricci: l’esperienza nel dating show

Pur non sapendo ancora se Isabella Ricci tornerà all’interno del dating show di Maria De Filippi in tanti hanno lodato alcune caratteristiche della dama, che ha dichiarato di essere incredula dei complimenti ricevuti.

“Non me l’aspettavo, io sono stata me stessa, le persone che vivono con me, che lavorano con me, i miei amici, possono testimoniare che sono esattamente così. Affetto del pubblico? Sono rimasta sorpresa che tutto ciò fosse stato infinitamente gradito. Credo sia stato apprezzato il fatto che sono molto diretta”, ha dichiarato Isabella Ricci, e ancora: “Tanta gente mi ha detto che rimaneva incantata nel sentirmi parlare, sono stata apprezzata per i miei ragionamenti e il tono pacato”. All’interno del dating show di Maria De Filippi Isabella Ricci ha anche fatto amicizia con i giovani tronisti Massimiliano Mollicome, Samantha Curcio e Giacomo Czerny, e lei stessa ha più volte inviato loro dei messaggi tramite social.