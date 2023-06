Matrimonio al capolinea per Isabella Ricci e Fabio Mantovani. L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne ha annunciato che lei e il cavaliere si sono lasciati, separandosi legalmente.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati

A distanza di circa un anno dalle nozze, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono detti addio. Gli ex volti del trono Over di Uomini e Donne sembravano andare d’amore e d’accordo, ma qualcosa deve aver incrinato la loro serenità. Ad annunciare la fine del matrimonio è stata l’ex dama.

L’annuncio di Isabella Ricci

Tramite il suo profilo Instagram, Isabella ha annunciato:

“Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”.

La Ricci ha specificato che lei e Fabio Mantovani si sono separati legalmente. Pertanto, viene da pensare che la decisione di lasciarsi sia maturata mesi fa.

Perché Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati?

Isabella non ha aggiunto altro, quindi non conosciamo i motivi per cui lei e Fabio si sono detti addio. Molto probabilmente, la Ricci e Mantovani saranno ospiti di una delle prime puntate della prossima stagione di Uomini e Donne e spiegheranno ai fan perché si sono lasciati.