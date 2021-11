Isac Beriani, chi era il ragazzo travolto e ucciso in Tangenziale Est a Milano

Continuano le indagini sulla morte di Isac Beriani. Chi era il giovane morto a Milano durante quella che sembrerebbe una sfida goliardica tra amici.

Isac Beriani è il ragazzo ventenne morto a Milano mentre, probabilemente per una sfida goliardica con i suoi amici, faceva le flessioni sulla Tangenziale Est di Milano. Una delle tante macchine che percorrono quel tratto di strada ad alta velocità non lo ha visto e lo ha travolto, in una dinamica che è ancora al vaglio degli inquirenti.

Ma chi era Isac Beriani?

Isac Beriani, chi era?

Isac Beriani era un ragazzo di soli 20 anni, italiano con origini algerine. A Milano, dove viveva con la sua famiglia, aveva frequentato l’istituto superiore Ettore Molinari di via Crescenzago. Sua madre lavora come badante, mentre il padre in queste settimane si trova in Algeria per accudire la nonna malata.

Chi era Isac Beriani

Intanto continuano le indagini della Polizia stradale per cercare di capire quanto avvenuto sulla Tangenziale Est di Milano. L’ipotesi più gettonata, al momento, sarebbe quella della sfida tra amici finita male e spinta da un eccessivo consumo di alcol assunto durante una festa dalla quale i ragazzi stavano tornando nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Isac Beriani, chi era il ragazzo morto a Milano

L’auto che ha investito Isac Beriani era guidata da un altro giovane, un 21enne, ora accusato di omicidio colposo. Lo stesso è stato ascoltato dagli inquirenti, così come è stato fatto con gli amici di Isac che, inizialmente, avevano preferito scappare forse perchè impauriti dall’accaduto. Su quel tratto di strada non ci sono telecamere, per cui il pm Francesco De Tommasi, che conduce l’inchiesta, è in attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo di Beriani per cercare di compredere meglio l’accaduto.