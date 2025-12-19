Isaia (Federsociale): A Natale aumentano ricoveri anziani

Roma, 19 dic. (askanews) – “In occasione delle festività natalizie centinaia di anziani vengono letteralmente ‘parcheggiati’ negli ospedali campani, attraverso ricoveri ‘impropri’, spesso effettuati anche dai familiari per poter andare in vacanza”.

L’allarme viene lanciato da Salvatore Isaia, presidente di Federsociale e dell’Osservatorio per la Terza età, in occasione della visita del cardinale Don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli, alla RSA Padre Annibale di Francia.

“Il boom dei ricoveri nei nosocomi, causato anche della diminuzione delle temperature e dagli attacchi influenzali registra, in molti casi, l’esaurimento dei posti letto disponibili, costringendo i sanitari alla degenza in barella e addirittura nelle corsie, in tal modo si aggravano i metodi di soccorso e crescono ulteriormente i costi della spesa sanitaria. Purtroppo, nella nostra regione sono poche le strutture intermedie pubbliche o convenzionate – ha aggiunto Isaia – in grado di garantire l’assistenza agli anziani fragili e ai clochard. Ormai aumentano sempre più i familiari che ‘adottano’ lo stratagemma del nonno che ha un malore e necessita delle ‘indispensabili’ cure ospedaliere, anche in presenza di rischiose patologie. Per contrastare questi fenomeni occorre il contributo di tutti gli attori pubblici e provati. Occorre potenziare l’offerta dei servizi sociali nei territori dove l’isolamento è più accentuato, avendo una chiara mappa delle fragilità presenti nella nostra regione, che consenta provvedimenti concreti, in particolare dopo i notevoli tagli imposti dalla spending review anche a questo complesso segmento”.

“Gli anziani over 65 in Campania sono circa 900mila. La percentuale di disabili, tra questi, è del 22%”. “In alcuni casi – ha concluso il numero uno di Federsociale -, abbiamo anche registrato che i pensionati non acquistano i farmaci e non si sottopongono ai necessari esami diagnostici perché non hanno i soldi per pagare il ticket”.