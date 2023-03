Un ragazzo di 16 anni è stato salvato dalla Guardia costiera di Ischia. Era caduto in un dirupo sul mare ed era rimasto bloccato per diverse ore tra gli scogli.

Ischia, 16enne precipita da un dirupo e rimane bloccato tra gli scogli: è stato salvato

Un ragazzo di 16 anni, ischitano, è stato recuperato verso mezzanotte in una zona impervia e buia tra Casamicciola ed Ischia. Era caduto in un dirupo sul mare ed era rimasto bloccato tra gli scogli. Il giovane è stato tratto in salvo grazie all’intervento della Guardia costiera isolana, intervenuta con due unità dal mare che hanno trasportato sul posto una squadra di Vigili del fuoco che ha raggiunto il giovane ed è riuscita a portarlo su una motovedetta, che lo ha condotto al porto di Ischia. Il 16enne è stato portato in ambulanza all’ospedale Rizzoli.

La dinamica dell’incidente

Le ragioni per cui il ragazzo sia caduto nel dirupo e la dinamica dell’incidente sono ancora da chiarire. Secondo alcune testimonianze, però, sembrerebbe che il giovane si sia gettato volontariamente, probabilmente a causa di problemi sentimentali. Le operazioni di soccorso sono durate oltre tre ore e hanno visto impegnate decine di uomini, oltre che della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco, anche della Polizia di Stato e dei Carabinieri.