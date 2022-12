Ischia, Cons. Naz. Geologi: conclusi rilievi rischio residuo

Roma, 6 dic. (askanews) - "Abbiamo concluso i rilievi per la definizione del rischio residuo per quanto riguarda l'emergenza frane a Casamicciola, utili alla definizione del piano speditivo per la pianificazione delle azioni di evacuazione in caso di allerta meteo. Il lavoro è stato presentato al...

Roma, 6 dic. (askanews) – “Abbiamo concluso i rilievi per la definizione del rischio residuo per quanto riguarda l’emergenza frane a Casamicciola, utili alla definizione del piano speditivo per la pianificazione delle azioni di evacuazione in caso di allerta meteo. Il lavoro è stato presentato al Commissario Legnini che ne ha apprezzato i contenuti, successivamente è stata fatta una ordinanza del Commissario e abbiamo dato contestualmente anche la disponibilità al Commissario per continuare la collaborazione delle attività della struttura tecnica nell’ambito dell’emergenza”.

Lo afferma Lorenzo Benedetto, responsabile del Consiglio Nazionale dei Geologi per Ischia.