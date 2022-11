Ischia: Fontana, 'non più rinviabili politiche per tutela territorio'

Ischia: Fontana, 'non più rinviabili politiche per tutela territo...

Ischia: Fontana, 'non più rinviabili politiche per tutela territo...

Ischia: Fontana, 'non più rinviabili politiche per tutela territo...

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "L'Italia purtroppo non è estranea a simili eventi che nel tempo hanno flagellato un territorio fragile, affetto da gravissimi problemi, come quelli del dissesto idrogeologico, del consumo del suolo, dell'abusivismo edilizio. E ogni volta si è...

Roma, 30 nov.

(Adnkronos) – "L'Italia purtroppo non è estranea a simili eventi che nel tempo hanno flagellato un territorio fragile, affetto da gravissimi problemi, come quelli del dissesto idrogeologico, del consumo del suolo, dell'abusivismo edilizio. E ogni volta si è manifestata l'esigenza di approntare un'ampia ed incisiva azione di prevenzione e di messa in sicurezza del Paese, al fine di evitare ulteriori tragiche perdite di vite umane. Questa ennesima calamità naturale dimostra come non sia più rinviabile la definizione di politiche lungimiranti di adattamento ai cambiamenti climatici, i cui effetti sono davanti agli occhi di tutti".

Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della commemorazione delle vittime dell'alluvione di Ischia da parte della Camera.

"Il Parlamento e le altre istituzioni, ciascuna secondo la sua competenza, hanno dunque il dovere -ha aggiunto la terza carica dello Stato- di promuovere e mettere in atto un'azione di tutela del territorio, declinata sui parametri della prevenzione, messa in sicurezza, sostenibilità ambientale, rigenerazione, affinchè simili tragedie non debbano più verificarsi".

L'Assemblea ha quindi osservato un minuto di silenzio.