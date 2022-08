Ischia, giocano a 7 e mezzo con soldi davanti al bar: denunciati due ragazzi

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati denunciati per aver giocato a 7 e mezzo con i soldi davanti ad un bar di Ischia.

Due ragazzi di 16 e 17 anni hanno giocato a 7 e mezzo con i soldi davanti ad un bar di Ischia. I Carabinieri hanno fatto un controllo e li hanno beccati mentre facevano una puntata di 100 euro. Per i due giovani è scattata una denuncia penale. Il fatto è accaduto durante il ponte di Ferragosto, nell’ambito dei controlli dei carabinieri sull’Isola Verde. I due ragazzini sono stati sorpresi proprio durante la scommessa che stavano facendo giocando a carte e proprio per questo hanno ricevuto una denuncia.

I controlli dei Carabinieri nel ponte di Ferragosto

Intensi i controlli delle forze dell’ordine durante il ponte di Ferragosto. I militari della compagnia locale e quelli del nucleo cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno identificato 123 persone e ispezionato 43 veicoli, con un bilancio molto pesante. Sono state denunciate 6 persone per aver convertito abusivamente i propri appartamenti in residenze per turisti e due giovani napoletani, di 15 e 22 anni, sono stati trovati in strada con un coltello.

Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e cinque persone sono state segnalate per uso di droga.