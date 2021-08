Ischia, maxi intossicazione alimentare: 25 ricoverati

Maxi intossicazione alimentare in un hotel di Forio ad Ischia. 25 persone sono state portate al pronto soccorso e altre hanno manifestato sintomi.

Maxi intossicazione alimentare in un hotel di Forio ad Ischia. 25 persone sono state portate al pronto soccorso e altre hanno manifestato sintomi. Le loro condizioni di salute hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Ischia, intossicazione alimentare: ricoverate 25 persone

Più di 25 persone sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Rizzoli, ad Ischia, dopo aver manifestato i sintomi di un’intossicazione alimentare. Hanno avuto in particolare degli attacchi di dissenteria. Sono tutti ospiti di un hotel di Forio. Hanno iniziato a sentirsi male nel pomeriggio di ieri, martedì 17 agosto, e hanno mostrato i sintomi tipici di una possibile intossicazione alimentare. Le loro condizioni di salute sono state tali da richiedere il ricovero in ospedale.

Fortunatamente ora stanno meglio e grazie all’intervento degli operatori sanitari hanno iniziato a riprendersi e i sintomi hanno iniziato ad alleviarsi.

Ischia, intossicazione alimentare: altri ospiti hanno accusato malessere

L’improvvisa necessità di assistere un numero così alto di pazienti ricoverati contemporaneamente ha richiesto l’attivazione di un protocollo speciale operativo nell’ospedale Rizzoli, ad Ischia. Molti altri ospiti presenti nell’alberto di Forio, in cui alloggiavano anche le persone che sono state ricoverate, hanno accusato lo stesso malessere ma in modo più lieve.

Le loro condizioni hanno permesso di evitare il ricorso alle cure mediche in ospedale. Per fortuna la salute degli ospiti dell’hotel è buona, anche se per 25 ospiti è stato necessario il ricovero. I sintomi erano sicuramente più forti, tanto da rendere necessarie le cure del personale sanitario.

Ischia, intossicazione alimentare: cosa è successo

Sicuramente tutti questi turisti che hanno scelto Ischia come meta delle loro vacanze non si sarebbero mai immaginati di finire in ospedale e dover trascorrere del tempo ricoverati.

Doveva essere semplicemente una vacanza rilassante, ma così non è stato. I turisti hanno manifestato i sintomi di un’intossicazione alimentare e alcuni di loro sono stati ricoverati all’ospedale Rizzoli. Ora le forze dell’ordine dovranno cercare di capire come è potuta accadere una maxi intossicazione alimentare di questi livelli. Bisognerà indagare per cercare di capire cosa possono aver mangiato tutti questi turisti nell’hotel che li ha portati a manifestare un simile malessere.