Ischia: Musumeci, 'ripristinare unità di missione 'Italia Sicura'? Non abbiamo pregiudizi'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Ripristinare l'unità di missione Italia Sicura come proposto da Italia Viva? "Non abbiamo una posizione di ostilità pregiudiziale: quella struttura aveva un funzione, stiamo cercando di capire perché è stata soppressa. Molto spesso av...

Roma, 30 nov.

(Adnkronos) – Ripristinare l'unità di missione Italia Sicura come proposto da Italia Viva? "Non abbiamo una posizione di ostilità pregiudiziale: quella struttura aveva un funzione, stiamo cercando di capire perché è stata soppressa. Molto spesso avviene per pregiudizi di carattere politico -quando cambia un governo si ha l'impressione che tutto quel che ha lasciato debba essere smantellato- invece alcune cose possono e debbono essere mantenute". Lo dice, ospite di Adnkronos Live, il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare Nello Musumeci.

"La presidente Meloni ha dato la disponibilità ad esaminare la possibilità di ripristinare Italia Sicura, altre strutture di missione sono state soppresse al di là dei risultati raggiunti ma noi non abbiamo pregiudizi. Esamineremo la possibilità di recuperare questa missione, c'è attenzione da parte del governo. Tutto ciò che può essere utile per la sicurezza del territorio andrà fatto, al netto di chi l'ha proposto o posto in essere", assicura.