Roma, 28 nov (Adnkronos) – "Promemoria.

Era il 31 ottobre 2018. In aula alla Camera stavamo discutendo del #decretogenova e presi la parola per una dichiarazione di voto che voglio qui ricordare. #Ischia". Lo scrive su Twitter Andrea Orlando, del Pd, postando il video del suo intervento in aula per annunciare il suo no all'articolo 25 del Dl Genova.