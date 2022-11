Ischia, Pecoraro Scanio: cordoglio e rabbia, tragedia annunciata

Roma, 27 nov. (askanews) – “È una tragedia annunciata e provo dolore ,cordoglio e rabbia. Il governo parla ancora di Ponte sullo stretto mentre è prioritario mettere in sicurezza il territorio di fronte a un’emergenza climatica sempre più grave. Occorre approvare il piano di adattamento ai cambiamenti climatici in ritardo di oltre un decennio e capire che non si può più parlare di semplice maltempo. Ormai è emergenza ed esistono uragani Mediterranei. Sottovalutare è criminale!” Così commenta la tragedia di Ischia Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, che da ministro dell’ambiente nel settembre 2007 con la conferenza nazionale sul clima lanciò l’allarme dissesto idrogeologico con i punti per il piano di adattamento.