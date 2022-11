Ischia: Santanché, 'abusivismo è piaga, bisogna intervenire facendo cose giuste'

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "L'abusivismo è una piaga non soltanto a Ischia e spesso su alcuni territori è diventata un po' una prassi. Bisogna intervenire, ma fare cose giuste perché demolire le case vuol dire lasciare le persone in mezzo alla strada e quindi b...

(Adnkronos) – "L'abusivismo è una piaga non soltanto a Ischia e spesso su alcuni territori è diventata un po' una prassi. Bisogna intervenire, ma fare cose giuste perché demolire le case vuol dire lasciare le persone in mezzo alla strada e quindi bisogna avere delle risorse perché non si può lasciare indietro nessuno". Così il ministro del Turismo Daniela Santanché interviene, a margine dell'evento Lombardia 2030, dopo il disastro di Ischia in cui l'abusivismo potrebbe aver giocato un ruolo.

"L'Italia è il Paese più bello ma anche quello più fragile. Noi siamo arrivati da poco più di un mese al governo, ieri abbiamo fatto questo consiglio dei ministri straordinario mettendo a disposizione 2 milioni per le prime emergenze. Sappiamo che le cose da fare sono molte, non è una questione di risorse, ma di procedure e di coordinamento con il Comune e con le Regioni" conclude.