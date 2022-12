Ischia: Toninelli su blog Grillo, 'modello Genova esempio, M5S sotto attacco'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Danilo Toninelli difende a spada tratta, sul blog di Beppe Grillo, il decreto Genova, sotto attacco per norma sul condono per Ischia. "Il 15 novembre del 2018 - dice l'ex senatore, che posta un video in cui difende il provvedimento varato nel 2018 -, a tre mesi d...

Roma, 1 dic.

(Adnkronos) – Danilo Toninelli difende a spada tratta, sul blog di Beppe Grillo, il decreto Genova, sotto attacco per norma sul condono per Ischia. "Il 15 novembre del 2018 – dice l'ex senatore, che posta un video in cui difende il provvedimento varato nel 2018 -, a tre mesi di distanza dal crollo del ponte Morandi con le sue 43 vittime, l’aula del Senato ha approvato il decreto 109 del 2018, noto anche come decreto Genova.

In molti, compreso il sottoscritto, hanno gioito per quel risultato. Avevamo approvato una legge che rimetteva in piedi una città in ginocchio. Avevamo posto le basi per il modello Genova: il migliore esempio di come si realizza una grande opera in Italia. Un ponte straordinario costruito nei tempi previsti, senza lievitazione dei costi e senza mazzette. E infatti nel corso degli anni abbiamo perso il conto di coloro che, senza alcun merito, hanno cercato di intestarselo.

Oggi questo decreto è sotto attacco, a tal punto da abbinare la mia esultanza per Genova ad un’esultanza per un fantomatico condono edilizio per Ischia", scrive Toninelli, che nel video difende il modello Genova ma non affronta la questione della norma sul condono contestata al governo giallo verde, in particolare all'ex premier premier Giuseppe Conte, dopo la tragedia di Ischia.