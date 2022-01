Iscrizioni a scuola 2022/2023: come fare ed entro quando presentare la domanda

Sono partite le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023. Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado rivolgersi al sito del Ministero

Scuola, iscrizioni per l’anno 2022/2023: le iscrizioni

Al via dalle ore 8 del 4 gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023.

Fino alle 20 del 28 gennaio 2022 sarà possibile completare la domanda online di iscrizione alle classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Ovviamente per tutti gli studenti delle classi intermedie il passaggio alla classe successiva avverrà come sempre d’ufficio e sarà a cura della scuola.

Scuola, iscrizioni per l’anno 2022/2023: come fare

Per accedere alla domanda sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema tramite il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, utilizzando le credenziali Spid, Cie o eIDAS.

Da lì si dovranno seguire le istruzioni del sito.

Scuola, iscrizioni per l’anno 2022/2023: i requisiti

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia potranno accedervi i bambini di età compresa tra i tre anni compiuti entro il 30 aprile 2023, e i cinque. Alla primaria i bambini di sei anni compiuti entro il 30 aprile 2023. Per le scuole superiori molte novità introdotte quest’anno con diversi nuovi ordinamenti che permettono di avere il diploma in quattro anni e non più in cinque.

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022 le famiglie che non vogliono l’insegnamento della religione cattolica devono indicare l’attività alternativa.