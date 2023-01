Isee, Chi avrà l'aumento dell'assegno unico?

Più corposo e più facile da ottenere.

Tra le novità economiche previste dalla manovra di Bilancio per febbraio 2023, c’è l’aumento del 50% dell’Assegno unico.

Le misure del nuovo Isee

A prescindere dall’Isee per le famiglie con quattro figli e per un Isee che non superi i 40mila euro per quelle con tre figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, l’assegno unico avrà un aumento del 50%. Applicato a tutte le famiglie, invece, il ricalcolo degli importi sulla base del tasso aggiornato dell’inflazione.

Solo chi richiede il sussidio per la prima volta dovrà presentare la domanda, per gli aggiornamenti si potrà seguire la procedura online sul sito dell’Inps: è possibile inviare la dichiarazione entro e non oltre il prossimo 28 febbraio 2023.

Il valore della rivalutazione

Sarà stabilito da un apposito decreto ministeriale. Riguardo la presentazione della nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) del 2023, spiega l’Inps in una nota: «Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023 per rinnovare l’Isee.

In assenza di una nuova DSU correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti».