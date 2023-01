Iseo, Federico Doga muore a 16 anni: travolto e ucciso da due auto

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata ad Iseo nella prima serata di sabato 7 gennaio 2023, un giovane di 16 anni, Federico Doga, è stato travolto e ucciso da due auto.

Ecco tutti i dettagli su questa tragica vicenda.

Un giovane di 16 anni, Federico Doga, è morto ad Iseo, nella serata di sabato 7 gennaio 2023. Il ragazzo è stato travolto ed ucciso da due auto, mentre attraversava su Via Roma, in un tratto stradale privo di strisce pedonali e poco illuminato.

L’incidente che ha spezzato la vita del giovane Federico Doga si è consumato intorno alle ore 20.00 di sabato 7 gennaio 2023 ad Iseo.

Il giovane era stato appena accompagnato dai genitori ad Iseo e stava per raggiungere i suoi amici, quando mentre attraversava la strada, è stato investito prima da una Fiat Punto, che lo ha sbalzato sulla corsia opposta e poi da una BMW che viaggiava proprio su quella corsia, le due auto dopo aver investito il giovane si sono infine scontrate tra di loro.

I soccorritori del 118 sono tempestivamente intervenuti sul luogo dell’incidente, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 16enne.

Federico Doga frequentava il terzo anno del Liceo economico sociale di Rovato e nella vita era un appassionato di Rugby.

L’Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Gigli ha dedicato un messaggio a Federico Doga e alla sua famiglia:

La Rugby Rovato, ossia la squadra dove Federico era tesserato, ha dedicato un messaggio al giovane e alla sua famiglia, che è stato pubblicato su Facebook:

“Ieri sera in un terribile incidente stradale ha perso la vita il nostro giovane atleta Federico Doga. Ci stringiamo in un forte abbraccio ai genitori Chiara e Daniele. Non ci sono le parole. Riposa in pace Federico”.