Isgrò: l’artista non vive isolato, deve restituire alla società

Brescia, 4 lug. (askanews) – “Anche gli artisti hanno un obbligo di trasparenza, diversamente da ciò che si pensa. Non è vero che l’artista deve essere distaccato dal mondo, questi sono miti che non hanno niente a che vedere con la realtà. L’artista è un uomo come gli altri, con delle particolari attitudini ed essendo quello dell’artista un lavoro privilegiato, anche se spesso questo lo si paga, perché ha la possibilità di sentirsi libero.

Questa libertà deve in qualche modo restituirla agli altri e farli partecipi, perché non tutti fanno gli artisti, non tutti hanno questa fortuna”. Lo ha detto Emilio Isgrò, uno dei più noti artisti italiani, in occasione della sua ultima mostra a Brescia