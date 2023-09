Islam: Lucaselli (Fdi), 'video Imam vergognoso, silenzio sinistra inaccettabile'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Il video 'istruzioni' dell'Imam della moschea di Birmingham su come si lapida una donna adultera è vergognoso e dovrebbe far saltare sulla sedia chi si riempie la bocca di parole come 'integrazione' senza avere alcun contatto con la re...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Il video 'istruzioni' dell'Imam della moschea di Birmingham su come si lapida una donna adultera è vergognoso e dovrebbe far saltare sulla sedia chi si riempie la bocca di parole come 'integrazione' senza avere alcun contatto con la realtà del radicalismo islamico. Ci troviamo – è evidente – in un contesto europeo dove anche le seconde e le terze generazioni devo fare i conti con la Sharia, mentre l'occidente non riesce ad apportare le giuste misure a questa espansione". Così Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia.

"L'impegno deve essere unanime e senza colore politico a contrasto deciso contro con un episodio di una gravità inaudita. E su questo fronte la sinistra batta un colpo, il silenzio in questo caso è inaccettabile", conclude.