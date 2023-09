Islam: Varchi (Fdi), 'agghiaccianti parole Imam, preoccupa silenzio di sinistra e femministe'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Da un lato, le parole agghiaccianti dell'imam di Birmingham, dall'altro il silenzio di sinistra e movimenti femministi, assai più attivi in altri momenti. Noi invece non abbiamo né imbarazzi, né problemi a condannare quelle frasi agghia...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Da un lato, le parole agghiaccianti dell'imam di Birmingham, dall'altro il silenzio di sinistra e movimenti femministi, assai più attivi in altri momenti. Noi invece non abbiamo né imbarazzi, né problemi a condannare quelle frasi agghiaccianti sulla lapidazione delle donne e a ribadire che in uno Stato civile e democratico queste dottrine e questi retaggi non devono attecchire". Lo dichiara Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Giustizia.

"Quello a cui abbiamo assistito – aggiunge – è molto preoccupante e rivela la pericolosità di certe posizioni fondamentaliste, giunte anche nel cuore degli Stati europei. La libertà religiosa non può giustificare idee violente e atti che dimostrano quanto la donna, in certi contesti, sia considerata marginale e inferiore". "Non è questa la nostra idea di civiltà e contro queste derive Fratelli d'Italia si batterà sempre, a tutela delle donne e della nostra democrazia", conclude Varchi.