Islanda, le immagini della nuova eruzione vulcanica vicino a Grindavik

Grindavik, 15 gen. (askanews) – Le spettacolari immagini della nuova eruzione vulcanica nel Sud-Ovest dell’Islanda, vicino al porto di Grindavik. Sono andate a fuoco almeno tre case della località, i residenti erano stati evacuati poche ore prima.

Si tratta della quinta eruzione vulcanica in Islanda in quasi tre anni, la precedente si era verificata la sera del 18 dicembre scorso nella stessa zona. Ma la lava non raggiungeva le case da almeno 51 anni. L’attività sismica ha subìto una forte accelerazione durante la notte e le poche decine di residenti della piccola città a circa 40 km a Sud-Ovest di Reykjavik, sono stati evacuati nella notte.

In seguito si sono aperte due fessure, secondo quanto riferito dall’Ufficio meteorologico islandese (IMO), sprigionando grandi flussi di lava arancione brillante. La Protezione Civile ha portato il livello di allerta nell’area allo stato d’emergenza.