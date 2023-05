Home > Askanews > Isocell, presentati i numeri ed il progetto del polo direzionale Isocell, presentati i numeri ed il progetto del polo direzionale

Bergamo, 5 mag. (askanews) – Non si ferma la crescita della Isocell Precompressi S.p.A., azienda bergamasca specializzata nella realizzazione di conci per gallerie, stadi e grandi logistiche. L’azienda di Pognano, fondata nel 2006 dai fratelli Francesco e Giuseppe Losciuto, in poco più di 10 anni ha raggiunto numeri da record con un fatturato annuo di oltre 138 milioni di euro (+37% rispetto al 2021), ricavi complessivi del +22% sul 2021 e un indotto di oltre 900 collaboratori. Numeri che dimostrano la grande presenza sul mercato che li vede protagonisti anche nelle grandi opere del PNRR. Giuseppe Losciuto, fondatore e titolare della Isocell Precompressi S.p.A., ha dichiarato: “Vogliamo continuare a crescere, grazie anche all’apporto di ragazzi giovani. Crediamo tantissimo nelle risorse umane: grazie alla nostra capacità di credere nel futuro, vogliamo investire nei giovani per creare, tutti insieme, una nuova forza”. Successivamente è stato Francesco Losciuto, fondatore e titolare della Isocell Precompressi S.p.A., a prendere la parola: “Abbiamo già due fabbriche attive. Tutti conoscono le nostre grandi opere, ad oggi siamo dei partner dei più grandi general contractor. Il PNRR scadrà nel 2026, ci metteremo come sempre anima e cuore per soddisfare tutto ciò che ci verrà richiesto”. I numeri e il progetto del nuovo polo direzionale sono stati presentati alla stampa in una conferenza a cui è seguito un party aperto a collaboratori e partner: un modo per dire grazie a tutti per i risultati raggiunti.

