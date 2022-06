Isola 2022, Alvin vuota il sacco: Edoardo Tavassi è a rischio ritiro? L'inviato parla delle condizioni di salute dei naufraghi.

Tramite il suo profilo Instagram, Alvin ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute di alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. A preoccupare maggiormente i telespettatorin è Edoardo Tavassi, che potrebbe essere a rischio ritiro ad un passo dalla finalissima.

L’Isola dei Famosi 2022, tra le tante cose, verrà ricordata per il numero dei concorrenti che hanno dovuto fare ricorso all’infermeria. Negli ultimi giorni, è toccato a Mercedesz Henger, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Mentre i primi due sono già rientrati in gioco, il fratello di Guendalina è ancora a rischio. Alvin, tramite il suo profilo Instagram, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. L’inviato del reality honduregno ha esordito:

“Adesso mentre faccio colazione vi do un paio di aggiornamenti sui naufraghi. Ormai sono gli ultimi giorni, manca poco più di una settimana e sono successe un po’ di cose. Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso è rientrata. Tutto ok anche per il nostro Nicolas Vaporidis, che si è fatto male anche lui, però è già rientrato in gioco”.