Isola, Alvin “punzecchia” Ilary: “Ho portato anche lei al Cayo quest’anno”

Alvin si è fatto fotografare in acqua con una foto di Ilary Blasi in vista dell'ultima puntata dell'Isola dei famosi.

Simpatica la trovata di Alvin che si è fatto fotografare in acqua con una foto di Ilary Blasi in vista dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi. L’immagine è stata pubblicata su Instagram, sul profilo ufficiale del conduttore. La foto è corredata dalla seguente didascalia: “So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”.

Il post ha ricevuto numerosi commenti, tra cui quello del marito di Ilary, Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha commentato: “Numero 1”. Alvin ha apprezzato la reazione di Francesco con emoji di affetto.

Isola dei famosi: quando sarà trasmessa l’ultima puntata?

Alvin e Ilary Blasi si apprestano a condurre l’ultima puntata dell’Isola di famosi, la cui messa in onda è prevista per il prossimo 27 giugno.

Come sempre, Ilary presenterà in studio, mentre Alvin sarà incollegamento dall’Honduras.

Alvin e Ilary: una coppia affiatata

Nonostante i pettegolezzi che li volevano come rivali, in realtà Alvin e Ilary Blasi sono una coppia affiatata, caratterizzata da una stima e amicizia reciproche. In vista dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi, anche Alvin ha voluto concedersi un bagno a Cayo Cochinos. Peccato che dopo l’ultima partita a pallacanestro abbia riportato un occhio nero!